شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يكشف اهتمام بشكتاش التركى بضم زيزو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ترانس فير ماركت العالمى المتخصص بانتقال اللاعبين عن اهتمام نادى بشكتاش التركى بضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهرت الأرقام التى عرضها موقع ترانس فير ماركت عبر حساباته اهتمام بشكتاش التركى بضم زيزو بنسبة 39%، مع احتمالية أن تزيد النسبة حسب ما تظهره المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل كشف مصدر أن أحمد سيد زيزو، تلقى عرضا من ناديى طرابزون وأضنة التركى، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً أن النادى الأبيض له الحق في حسم مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً أن عقده مستمر مع الفريق.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو من مواجهة الأهلى، المقرر لها غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغادر أحمد زيزو مواجهة فيوتشرفى الدقيقة 80 بسبب تعرضه للإصابة، ليغادر المباراة التى أقيمت أمس السبت، على استاد السلام، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 2.

وأكد طبيب الزمالك، فى تصريحاته لليوم السابع، أن أحمد زيزو جاهز لمواجهة الأهلى فى لقاء القمة رقم 126، موضحا أن اللاعب غادر مباراة فيوتشر لشعوره بالإجهاد العضلى، وسيكون جاهزًا لمواجهة الأهلى.