جراحة عاجلة لـ تركي آل شيخ في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ألميريا الإسباني، خضوع مالكه المستشار تركي آل الشيخ، لعملية جراحية حرجة، اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية.



ألميريا يدعم تركي آل شيخ



وحرص ألميريا على دعم المستشار تركي آل الشيخ وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي:" هذا الوقت الصعب، بالنيابة عن العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك".

وأضاف البيان، أن النادي يود أن يعرب عن دعمه خلال هذا الوقت الصعب، ونتمنى له دوام الصحة والعافية.

وتصدر أسم "تركي آل شيخ" مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية ومصر.

وتولى تركي آل الشيخ منصب رئيس هيئة الرياضة السعودية خلال الفترة من بين عامي 2017 و2018.

