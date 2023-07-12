مصر تكتسح ميداليات البطولة العربية للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مساء أمس الثلاثاء، ختام فعاليات بطولة “بالم هيلز” العربية الدولية للإسكواش للناشئين، والذي استضافه نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحادين العربي والمصري للاسكواش، وشركة "بالم سبورتس".

وشارك في البطولة 537 لاعبًا ولاعبة من 12 جنسية، كما أن المسابقة شهدت تحدي كبير سواء على المستوى الفني أو البدني.

أقيم حفل الختام على ملاعب البطولة بحضور الأستاذ طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم سبورتس" و أمير وجيه المستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز للإسكواش والمشرف العام على البطولة العربية الدولية للإسكواش للناشئين، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ووليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش وعدد من رؤساء الاتحادات العربية.

وتم توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز من الأول حتى الرابع وشهادات التقدير على الفائزين من الخامس حتى الثامن.

تصريحات مستشار الفني للبطولة

أمير وجيه المستشار الفني

وقال أمير وجيه، إنه سعيد بنجاح البطولة التي تألق فيها لاعبو مصر والدول العربية والأجنبية في كافة المراحل العمرية للناشئين، وهم أبطال واعدين سيخرج من بينهم أبطال العالم في المستقبل، لذا نهتم بمتابعتهم ودعمهم بكل السبل الممكنة.

وأضاف وجيه أن النسخة الحالية من البطولة شهدت منافسة قوية بين الناشئين بما يؤكد أن هناك دولا سيكون لها مكانة جيدة على خريطة الاسكواش العالمية، بالإضافة للحضور المصري القوي في هذه اللعبة.

كما تقدم وجيه بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكبير للعبة الاسكواش، وكذلك إلى رئيسي الاتحادين المصري والعربي على رعاية البطولة.

أشار "وجيه"، إلى الدور الحيوي لمعسكر إعداد الناشئين الذي استضافته ملاعب نادي بالم هيلز قبل البطولة في اعداد المشاركين في البطولة بدنيا ونفسيًا وفنيًا للدخول في أجواء البطولة.

من جانبه أعرب طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، عن سعادته بنجاح البطولة التي تم تقديم كل التسهيلات لها لكي ترسخ مكانتها كإحدى أكبر وأهم بطولات الناشئين للعبة الاسكواش، مشيرا الي أن البطولة تمثل مساهمة قيّمة للترويج للسياحة الرياضية في مصر، كمنا يسعدنا استضافة بطولات عالمية مماثلة اعتمادًا على البنية التحتية الرياضية المتميزة لدينا، حيث تمتلك الإدارة القدرة على استضافة وتنظيم أي بطولة عالمية خلال توفير ملاعب وصالات تدريب وبرامج مختلفة رياضية وترفيهية للمنتخبات الرياضية.

وأشار عطية إلى أنّ هدفنا هو المساهمة بشكل عملي في إعداد أجيال جديدة من الأبطال بلعبة الاسكواش لضمان ريادة مصر للعبة خلال السنوات المقبلة، وهو جزء من استراتيجية الشركة التي تحرص على دعم تطوير مستوى الموهوبين في كل الرياضات.

نتائج البطولة

بطولة الأسكواش

وجاءت النتائج كالتالي:

في فئة البنات حصلت حبيبة هاني دياب على المركز الاول تحت 19 يليها نور اسلام خفاجي في المركز الثاني ثم جنا سويفي في المركز الثالث وملك فتحي في المركز الرابع

أما تحت 17 عاما فحصلت جومانا شهاب على المركز الأول ثم اللاعبة الهندية ديا يادوف في المركز الثاني ، ثم تاليا زكريا في المركز الثالث وشهد هاني في المركز الرابع.

وفي فئة تحت 15 فازت سلمى أيمن بالمركز الأول يريها كرما تامر سلامة في المركز الثاني ورقية محمد الزهيري في المركز الثالث ونور محمد الحفناوي في المركز الرابع.

أما تحت 13 عاما فحصلت اللاعبة ريم محمدالمغربي على المركز الأول ثم ليان محمد حسن في المركز الثاني وجايدا أسامة في المركز الثالث ثم جنا أمير في المركز الرابع.

و تحت 11 عاما ففازت اللاعبة ليلي طارق بالمركز الأول وكرمة رضوان بالمركز الثاني ونورا هشام بالمركز الثالي وجاءت سيرين خميس في المركز الرابع.

وفي فئة الشباب تحت 19 عاما فاز سهيل الشناوي بالمركز الأول يليه مروان تامر في المركز الثاني ثم يوسف محمد في المركز الثالث ومحمود أحمد هاني في المركز الرابع.

وفاز مروان عسل بالمركز الأول تحت 17 عاما يليه أدهم رشدي في المركز الثاني وسيف دهشان في المركز الثالث ثم يوسف طلب في المركز الرابع.

وفاز اللاعب السعودي محمد النصفان بالمركز الأول تحت 15 عاما يليه اللاعب على أحمد رحمه في المركز الثاني ومحمد تامر المغازي في المركز الثالث وحمزة الشوربجي في المركز الرابع.

وحصل اللاعب براء عبد الكريم على المركز الأول تحت 13 عاما يليه مالك تامر في المركز الثاني وعلى محمد عبد الفتاح في المركز الثالث ثم مصطفي يونس في المركز الرابع.

وفي فئة تحت 11 عاما فاز يحيي وليد بالمركز الأول وأدم رجب مركز ثاني وجاء اللاعب على محمد المعتصم في المركز الثالث ثم اللاعب سلمان الصالح في المركز الرابع.