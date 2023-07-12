يوفنتوس يمهد الطريق أمام ثنائي الفريق إلى الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت إدارة يوفنتوس الإيطالي، الباب مع أندية الدوري الإنجليزي، تمهيدا للتخلي عن ثنائي الهجوم، فيديريكو كييزا ودوزان فلاهوفيتش هذا الصيف.

وكشفت صحيفة لاجازيتا الإيطالية ، أن مسؤولي يوفنتوس كريستيانو جيوتولي وجيوفاني مانا التقيا بممثلي تشيلسي وليفربول ونيوكاسل يونايتد، للاستماع إلى كافة العروض المقدمة لهذا الثنائي.

وسافر مسؤولو النادي الإيطالي إلى إنجلترا لمناقشة العروض الخاصة بالثنائي، بالإضافة إلى المدافع البرازيلي جريسون بريمر.

فلاهوفيتش

لقي فلاهوفيتش باهتمام الثنائي اللندني تشيلسي وتوتنهام، حيث عرض نادي البلوز مهاجمه روميلو لوكاكو على النادي الإيطالي، من أجل الحصول على خدماته.

فلاهوفيتش

ويريد النادي الإيطالي بيع مهاجمه الصربي، بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما أشارت تقرير أخرى أنه نادي يوفنتوس لن يتخلى عن لاعبه بمقابل أقل من 80 مليون.

وحصل فلاهوفيتش على اهتمام في الدوري الفرنسي أيضًا، حيث طلب لويس إنريكي مدرب بارين سان جيرمان التوقيع معه لتعزيز خط هجوم الفريق ف الموسم القادم، وأضافه أن لاعب اليوفي متقبل فكرة الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

وكان اللعب قد انضم إلى يوفنتوس قادمًا من فيورنتينا في الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 81 مليون يورو، بجانب 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

كييزا

حصل فيديريكو كييزا على اهتمام أستون فيلا وليفربول ونيوكاسل، حيث يراقبان وضع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

كييزا

وأفادت تقرير إيطالية، أن نادي أستون فيلا قدم عرض لضم اللاعب بمبلغ 70 مليون يورو، ولكن اللعب غير مقتنع بفكرة الرحيل إلى ملعب فيلا بارك، ورغبت اللعب الأساسية هي الانتقال إلى ليفربول ونيوكاسل، بسبب تناسب أسلوبهما مع طريقة لعبه.

تنتظر إدارة يوفنتوس عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لبيع اللعب الإيطالي، حيث كلف انضمامه خزينة النادي مبلغ 50 مليون يورو، في عام 2022 بعد التوقيع معه من فيورنتينا.