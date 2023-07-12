الأهلي نهاية رحلة 74 عاماً لدرع الدوري التاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن النسخة الحالية من درع الدوري المصري التي استمرت إلي مايقرب إلي 74 عاماً سيتوج بها الفريق الفائز باللقب وهو الأهلي.

الأهلي يتوج بأخر نسخة من الدرع التاريخي للدوري

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية منذ قليل قائلاً: " رحلة 74 عاماً تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام عو أبرز علامات الكرة المصرية، عبر تاريخها، للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلي الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في الموتحف ليصبح شاهداً علي حقبة تاريخية للكرة المصرية، نتطلع لرؤية الدرع الجديد الموسم المقبل معبراً عن مرحلة جديدة للكرة المصرية".

وقام مسئولو نادي الزمالك، بتسليم درع بطولة الدوري المصري إلى رابطة الأندية المصرية تمهيدًا لتسليمه للأهلي بطل الموسم الجاري.

ووقع الخليج 365 المرسل من رابطة الأندية على إقرار إستلام درع الدوري من نادي الزمالك.

وجاء تفاصيل الإقرار كالتالي:

نقر نحن:

عمرو السيد محمود حجازي

عمرو جمعة إبراهيم محمد

المفوضين من رابطة الأندية المصرية، بموجب التفويض الصادر من النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لاستلام درع الدوري من نادي الزمالك لكون الدرع بحوزة نادي الزمالك بصفته بطل الدوري الموسم الماضي وعليه نقر باستلام درع الدوري من نادي الزمالك سليمًا وبحالة جيدة جدًا وأصبح منذ التوقيع على الإقرار بحوزتنا الاَن بعد تسلمنا إياه من نادي الزمالك ولذلك لنقوم بتسليمه إلى أحمد دياب بصفته رئيس رابطة الأندية دون أدني مسئولية على نادي الزمالك.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي في مباراة القمة رقم 126 التى سوف تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

وتقام مباراة الاهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الخميس على ملعب القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتذاع مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي و الزمالك

والتقى الأهلي مع الزمالك في 246 بجميع البطولات حيث فاز المارد الأحمر في 108 مباريات مقابل 58 انتصار للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في 80 مباراة.