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فلاهوفيتش وريث مبابي في باريس سان جيرمان

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ياسر رشاد - القاهرة - بات الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس على رادار العديد من الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

يهتم باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بضم فلاهوفيتش في سوق الانتقالات الصيفي.
وسجل فلاهوفيتش 14 هدفًا فقط في 42 مباراة في كافة المسابقات، ولا يمانع يوفنتوس بيعه حال وصول عرض مناسب.

نادي يوفنتوس يعمل على موازنة بعد خسارة النادي الإيطالي أكثر من 200 مليون يورو في 2021-22 ، لذا فالهوفيتش هو أحد النجوم الذين قد يغادرون ملعب أليانز في أقرب وقت ممكن. 

فلاهوفيتش و باريس سان جيرمان


فلاهوفيتشأرتبط أسم فلاهوفيتش مع أكثر من نادي من أجل التعاقد معه، باريس سان جيرمان آخر من انضم إلى السباق. 
تابعت التقارير الصحفية الفرنسية، أن بطل الدوري الفرنسي مهتم بضم فلاهوفيتش لأنه قد يكون الوريث الأفضل لكيليان مبابي الذي بات قريبا من الرحيل بعد رفضه لتمديد عقده لموسم آخر، لينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل 2024.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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