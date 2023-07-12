الأهلي بالقوة الضاربة أمام الزمالك في التشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الأهلي استعدادته القوية لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، ضمن الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بالقوة الضاربة أمام القلعة البيضاء، خاصة وأن مدرب المارد الأحمر يرغب في تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: كهربا.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب المسابقة لهذا الموسم خلال الجولة الماضية، بعدما تعرض بيراميدز "وصيف المسابقة" للخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/1.

ويتمنى مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، الخروج فائزًا أمام الزمالك خلال مباراة القمة.

على الجانب الاَخر، يواصل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، الاستعداد القوي لمواجهة المارد الأحمر.

ويرغب المدرب الكولومبي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة وأن الفريق يعيش حالة من الصحوة على صعيد النتائج الأخيرة ببطولة الدوري.

حيث حقق الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة.

كما استطاع الخروج منتصرًا بنتيجة كبيرة 6/1 أمام المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تبدأ مباراة الأهلي أمام الزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الغد الخميس، كما يُذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورت".

ونجح الأهلي الوصول للنقطة 75 في صدارة ترتيب الدوري، ليحقق اللقب، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بـ 59 نقطة.