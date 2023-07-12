ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف ريال مدريد الإسباني تحركاته للتعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعب وإدارة ناديه.

وكان مبابي قد شن هجومًا شرسًا على إدارة باريس سان جيرمان، خلال تصريحات صحفية هذا الأسبوع، حيث أشار إلى أن النادي العاصمي منقسم، بالإضافة إلى أنه لو ظل في البي أس جي لن يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وأيضًا الكرة الذهبية.

وكشف مراسل إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن هناك أشياء تغيرت في جدران السنتياجو بيرنابيو خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أن هناك عددًا من أعضاء مجلس الإدارة أصبحوا سعداء كثيرًا عما كانوا عليه قبل ذلك.

بينما تحدث مراسل الإذاعة الإسبانية، فقال:"تم إبلاغي بإن هناك عمل مكثف ينتظرني خلال الثاني من يوليو المقبل، لذلك لن يكون هناك أي إجازة".

في سياق متصل، أوضحت إذاعة "كادينا سير" أن تصريحات مبابي الأخيرة تُنبأ برحيل اللاعب عن باريس، لكن الجميع في الريال لا يستبعدون تجديد اللاعب للنادي العاصمي في أي وقت مثلما حدث الصيف الماضي.

بينما أكد مراسل شبكة "ESPN" أن المكافأة التي يطلبها مبابي لن تكون عقبة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حال قرر مبابي الرحيل عن الفريق.

في السياق ذاته، شددت شبكة "كادينا سير" العقبة الأكبر في انتقال مبابي لريال مدريد، تكمن عدم تفريط اللاعب في مكافأة الولاء الموجودة في عقده مع باريس والتي تُقدر بـ 80 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، حيث يوجد بند تجديد العقد لمدة موسم بموافقة الطرفين، لكن اللاعب أرسل خطاب رسمي يؤكد عدم رغبته في تمديد تعاقده، مما يجعله يرحل مع نهاية الموسم المقبل مجانًا.