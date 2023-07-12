ميسي: سعيد بالانتقال لـ إنتر ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الجديد ومنتخب الأرجنتيني، أنه سعيد بالقرار الذي أتخذه بخصوص الانتقال للفريق الأمريكي خلال الموسم الجديد.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية عقده مع البي أس جي، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق، على الرغم من إصرار الإدارة بذلك.

وتحدث ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بالقرار الذي أتخذته".

وتابع الدولي الأرجنتيني:" أتطلع لخوض تحديات جديدة مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة، لن تتغير طريقة تفكيري أبدا".

وأختتم:"سأسعى دائما بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات".

في سياق متصل، قال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نمتلك مجموعة لاعبين متحدة للغاية في المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى أنهم أقوياء للغاية في مواجهة الشدائد".

وتابع:"رد الفعل الذي فعلوه كان عظيمًا، حيث جئنا إلى كأس العالم قطر 2022 من خمسة وثلاثون لقاء دون خسارة ولم نكن نعرف كيف سنرد بعد الخسارة".

وأضاف ميسي: "التانجو كان يخوض المباريات بشكل جيد منذ كوبا أمريكا، كما كنا نعرف ما يجب علينا القيام به في جميع الأوقات ".

فيما أتم تصريحاته بالحديث عن الضغوط التي تعرض لها، فقال: "حدث هذا بشكل عام، لكن على الخاص كان مع الأرجنتين، فقد فتعرضنا ومررنا بأوقات ولحظات عصيبة، بجانب الانتقادات الكثيرة، رأيت أن هناك جيلًا من الأولاد دافعوا عني حتى الموت وقاتلوا للدفاع عني، هذا بالنسبة لي شيء عظيم، شكرًا لهم على كل هذا الحب وهذا القتال".