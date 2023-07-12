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أحمد العجوز مديرا فنيا لفريق بور فؤاد الموسم المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق بور فؤاد أحد أندية دورى المحترفين، التعاقد مع أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق مديرا فنيا للفريق فى الموسم المقبل 2023 / 2024.

ويقود أحمد العجوز فريق بور فؤاد الصاعد لدورى المحترفين فى الموسم الجديد، بعدما قاد فريق كهرباء الإسماعيلية فى الموسم الماضى، والعمل كمدير للكرة فى نادى الإسماعيلى فى الفترة الحالى.

وأعلن الحساب الرسمى لفريق بور فؤاد عبر حسابه على فيس بوك: "نعلن عن تعاقدنا مع الكابتن "أحمد العجوز" مديراً فنياً لطيور النورس للموسم الجديد 2023 / 2024".

جدير بالذكر أن أحمد العجوز تولى منصب مدير الكرة مع الإسماعيلى 19 يونيو الماضى، بناء على قرار من مجلس إدارة الإسماعيلى بعد مرور الدراويش بفترة صعبة على مستوى النتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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