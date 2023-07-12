شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن جدول ومواعيد دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، جدول دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بالكامل منذ بدايته 23 يوليو الجارى وحتى النهائى والذى يقام 20 فبراير 2024.

إقامة النسخة العاشرة من دورى مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ينُم عن دوره المهم فى اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

كما أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

ويلعب الدورى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلي اربع مجموعات، ويعتمد الجدول المًعلن للمحافظات المًشاركة بأكثر من 20 فريقا، وأما الأقل من 20 فريقا يتم تنسيق المواعيد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب.