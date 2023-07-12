شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم مصطفى فتحى للأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء قوية عن اهتمام الأهلى بالتعاقد مع مصطفى فتحى جناج بيراميدز والمعار من نادى التعاون، لاسيما بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع الفريق السماوى فى الموسم الحالى، وانضمامه لقائمة منتخب مصر.

ويحق لبيراميدز تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفى فتحى مع التعاون السعودى مقابل دفع مليون دولار فى موعد أقصاه 15 يوليو الجارى، وحال عدم السداد سيعود اللاعب إلى التعاون وبعدها يحدد مصيره.

هل يرغب الأهلى فى ضم مصطفى فتحى؟

بالفعل الأهلىي لديه رغبة قوية فى الحصول على خدمات مصطفى فتحى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن مارسيل كولر المدير الفنى معجب بإمكانيات اللاعب ويرغب فى ضمه لقائمة الأهلى.

هل ينوى بيراميدز تفعيل بند الشراء؟

بالفعل تحرك نادى بيراميدز لتفعيل بند شراء مصطفى فتحى بشكل نهائى من التعاون السعودى، ويعمل على تخفيض المبلغ المالى من أجل شراء اللاعب بشكل نهائي.

هل يستطيع الأهلي شراء مصطفى فتحي؟

الأهلي لا يمكنه شراء مصطفى فتحي إلا في حالة وحيدة وهي عدم تفعيل بند الشراء من قبل بيراميدز صاحب الأولوية في الحصول على خدمات اللاعب وفقا للعقد المبرم مع إدارة التعاون السعودي.

هل سيقف الأهلى مكتوف الأيدى أمام عقبة الأولوية لبيراميدز؟

الأهلي لديه خيار وحيد أمام هذه العقبة وهي أنه يحاول التواصل مع مصطفى فتحي ووكيله من خلال الموافقة على اللعب للأهلي وعدم التوقيع على العقد الثلاثي الذي سيتم توقيعه بين بيراميدز والتعاون واللاعب، ووقتها لن يتمكن بيراميدز من تفعيل بند الشراء في ظل عدم توقيع اللاعب على العقد الثلاثي الخاص ببيع اللاعب بشكل نهائي، حتى انقضاء المهلة المحددة لتفعيله في منتصف يوليو وبعدها يحق لنادي التعاون تحديد مصيره.

وماذا سيحدث بعد ذلك؟

حال رفض مصطفى فتحي توقيع العقد حتى انقضاء المدة المحددة لتفعيل بند الشراء سيكون أمام الأهلي فرصة لشراء اللاعب من التعاون السعودي، لكن الأمر يتوقف على رغبة اللاعب النهائية فى اختيار أحد الناديين سواء الأهلى أو بيراميدز.