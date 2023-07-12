شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى كلوب" تستضيف دورى أبناء مصر برعاية وزارة التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للدور الوطني والمجتمعي لمجموعة أندية سيتي كلوب وتفعيلا للبروتوكول الذي وقعته المجموعة مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام، شهد أمس ستاد السويس إحدى جولات دوري أبناء مصر الذي تستضيفه مجموعة سيتي كلوب على ملاعبها وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة فرق تمثل دور الأيتام من جميع مناطق الجمهورية.

وتهدف مجموعة أندية سيتي كلوب بما لديها من خبرات وكفاءات فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب، والدور المجتمعى الذى تلعبه، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد هذا الدور للوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لاكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في كل الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة لمجموعة أندية سيتي كلوب في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتى كلوب.