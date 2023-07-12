شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض أهلى جدة لتحمل نصف راتب ماركوس أمارال قبل شرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى السعودى من أجل الحصول على خدمات البرازيلى ماركوس أمارال مهاجم الفريق السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خط مفاوضات مباشر مع أهلى جدة، وطلبوا استعارة أمارال بنية البيع، لكنهم فوجئوا بأن راتب اللاعب يصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما تحفظ عليه مسئولو النادى الأهلى وأكدوا أنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ وأقصى ما يمكنهم دفعه للاعب هو 2 مليون دولار.

وطلب مسئولو النادى الأهلى من أهلى جدة تحمل نصف راتب ماركوس أمارال مع منحه مخالصة نهائية من أجل ضمه بشكل نهائى، لاسيما أن هناك عرف سائد بأن تتحمل الأندية السعودية نصف راتب لاعبيها المعروضين للبيع، وتمنحهم مخالصة وتحاول إحضار عقد جديد لهم من أندية تمنحهم نصف راتبهم الآخر.

وطلب نادى الأهلى السعودى من نظيره المصرى التفاوض مع أمارال حول قيمة عقده، وأبلغه مسئولو القلعة الحمراء أنه يتبقى موسمين فى عقد اللاعب مع أهلى جدة ومن الصعب أن يوافق على تخفيض عقده حال الانضمام إلى قلعة الجزيرة.