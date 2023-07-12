وليد العطار يستقبل الحكام وتحركات لصرف المستحقات المتأخرة نهاية يوليو

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، صباح اليوم، عددا من الحكام بمختلف الدرجات لمناقشة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الحكام، وتم الاتفاق على نقلها إلى مجلس إدارة الاتحاد لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها فى ضوء حرص المجلس على النهوض بمنظومة التحكيم وتوفير كل السبل لإنجاحها.

ونقل المدير التنفيذى للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجارى.

وكان اتحاد الكرة قد وعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وذلك قبل انتهاء منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم، حيث أكد الاتحاد للحكام بأن جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم المتأخرة سيتم صرفه قبل انتهاء البطولة، مما يشكل تأكيدًا على حرص الاتحاد على تحسين الوضع المادي للحكام والالتزام بسداد مستحقاتهم في الوقت المناسب.

وعاد فى الساعات الماضية البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اليوم لممارسة مهامه، وذلك بعد انتهاء الإجازة التى قضاها فى بلاده خلال الأيام الماضية، حيث ترقب مسئولو لجنة الحكام عودة بيريرا إلى مقر الجبلاية لعقد اجتماع معه لحسم اختيار طاقم الحكام الذى سيدير مباراة القمة المنتظرة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وأعد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام والمسئول عن تعيين حكام مباريات الدورى الممتاز، أكثر من تصور بأطقم حكام لاختيار أحدهم لإدارة لقاء القمة المنتظر بين الأهلى والزمالك.