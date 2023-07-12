كولر يستقر على الدفع بأفشة ومروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى مروان عطية ومحمد مجدى أفشة لاعبا الفريق الأحمر فى التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقرر لها غداً الخميس بالدورى.

وشارك أحمد قندوسى ومحمد فخرى فى التشكيل الأساسى للأهلى فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى فيما جلس مروان عطية وأفشة على دكة البدلاء ويرغب كولر فى الدفع بالثنائى الأخير فى مباراة القمة للاستفادة من قدراتهما فى خط وسط الفريق.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل أن يدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق للمبيت بها حتى موعد المباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبيه فى بداية المران الختامى يشرح خلالها خطة مباراة القمة، والتشكيل الذى سيعتمد عليه فى المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة المطلوب تنفيذها فى مباراة الزمالك، من أجل الحد من خطورة لاعبى الفريق الأبيض خاصة أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيرى وشيكابالا وابرهيما نداى، باعتبارهم مفاتيح اللعب فى صفوف الزمالك.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.