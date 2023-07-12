حمزة الجمل: أمتلك عروضا محلية وخارجية وتركيزى حاليا مع الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أنه يمتلك العديد من العروض المحلية والخارجية فى الفترة الحالية، لكن تركيزه حاليا منصب على إنهاء مهمته مع الإسماعيلى بشكل مميز.

ونجح حمزة الجمل فى إخراج الإسماعيلى من الأزمة التى تعرض لها بعد سقوطه فى دوامة الهبوط، لكنه حقق الفوز على الداخلية بهدف نظيف وضمن البقاء بشكل رسمى فى الموسم المقبل.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة: "مهمتى تنتهى مع الإسماعيلى بنهاية مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، بعدما نجحنا فى الإبقاء على تواجد الفريق فى الدورى الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "أمتلك عروضا من داخل الدورى المصرى وبالتحديد من ناديين، بالإضافة إلى بعض العروض الخارجية وأجلت البت فيها من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز مع الدراويش".

وصرفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، مكافأة الفوز على فريق الداخلية للاعبين، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

وفاز الإسماعيلى على الداخلية 1-0 ليضمن البقاء في بطولة الدورى بشكل رسمى، ليخرج الدراويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب على كل جماهير الإسماعيلى لما به من العديد من الأزمات والمشاكل.