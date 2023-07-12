شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.