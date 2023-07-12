شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعلن تعيين سامى الشيشينى رئيسا لقطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى السكة الحديد تعيين سامى الشيشينى مدرب فريق الزمالك السابق فى منصب رئيس لقطاع الكرة بالنادى الموسم المقبل، ومشرف على الفريق الأول.

وكان نجح أميرعزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد فى قيادة الفريق لاحتلال المركز الثالث فى مجموعة القاهرة والتأهل لدورى المحترفين.

بينما نجح مجلس إدارة السكة الحديد، برئاسة محمد حسين، فى التعاقد مع الثنائى عمرو رضا مهاجم نادى أسوان والشارقة الإماراتي السابق، ومحمد أشرف لاعب وسط نادى زد وبلدية المحلة السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وحصل مسئولو السكة الحديد على توقيع عمرو رضا لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، كما حصل أيضا على توقيع محمد أشرف فى صفقة انتقال حر بناء على رغبة أمير عزمى مجاهد بعد تجديد الثقة فيه واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.