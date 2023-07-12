الهلال يقدم عرض ضخم لضم ميتروفيتش وفولهام يرد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق نادي فولهام الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الهلال يقدم عرض لضم ميتروفيتش

قدم نادي الهلال عرضًا رسميًا للتوقيع على ألكسندر ميتروفيتش، ويوافق فولهام في رحيل اللاعب بشكل رسمي، لكن مطالب النادي هي العائق أمام أزرق الرياض.

قدم الهلال عرض رسمي لضم ميتروفيتش مقابل 30 مليون يورو، لكن لن يوافق الفريق الإنجليزي على العرض المقدم، ويرفض أزرق الرياض رفع المبلغ مرة أخرى مؤكدًا أنه مبلغ جيد.

أصبح ميتروفيتش هدف الهلال الأول لدعم قلب الهجوم في الصيف الحالي بعد رفض روميلو لوكاكو الانتقال للدوري السعودي قبل 20 يوما.

موقف ميتروفيتش من عرض الهلال

يوافق ميتروفيتش على الانتقال لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، ويوافق فولهام على رحيل اللاعب.

ينتهي عقد ميتروفيتش مع فولهام في يونيو من عام 2026، ويتبقى له ثلاثة مواسم مع الفريق الإنجليزي.

وفي سياق أخر، يسعى نادي الهلال لضم اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمه من الحسم بين النادي السعودي ولاتسيو الإيطالي.

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