لاعب تنس مغربي يتهم ناصر الخليفي بالخطف والإبتزاز

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان حديث الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير عن إتهامه بالتهديدات والخطف، من قبل أحد المقربين إليه.

وفجرت صحيفة "لو موند" الفرنسية عن قضية تم رفعها ضد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أن صاحب الدعوي هو لاعب التنس المغربي السابق، هشام كرموسي، أحد المقربين من الخليفي في فترة سابقة قبل أن يدخل بينهما خلاف كبير.

وجائت تهمة كرموسي ضد الخليفي بأنه متواطئ في محاولة اختطافه وابتزازه وممارسة العنف النفسي والتهديدات، وتوظيف شخص أجنبي بدون تصريح عمل، وهو عمل إجرامي، ولكن لم يذكر المغربي رئيس باريس سان جيرمان بالاسم ولكن "لو موند" أكدت أن الدعوى ضد القطري.

وكان كرموسي له تصريحات نارية تخص تنظيم قطر بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث قال المغربي: "لقد طلبني الخليفي بتنظيف شقة له في باريس بحرق وفرم بعض الأوراق الخاصة بالبطولة حتى لا تكتشفها الحكومة الفرنسية".