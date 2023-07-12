برشلونة يحدد بديل بوسكيتس من إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بديل سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق السابق، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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برشلونة يتفق مع أوريول روميو

حسم نادي برشلونة اتفاقه رسميًا على كافة الشروط لضم أوريول روميو لاعب جيرونا، ويقترب البلوجرانا من حسم الاتفاق النهائي مع الفريق الإسباني لضم صاحب الـ31 عامًا.

ينتهي عقد أوريول روميو مع جيرونا في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين على انتهاء عقده، ويرغب البلوجرانا في ضم اللاعب ليكون بديل لبوسكيتس المنتقل للدوري الأمريكي.

يترواح الشرط الجزائي في عقد أوريول روميو مع جيرونا ما يقارب الـ 7 مليون يورو، ومن المتوقع أن يطلب الأحمر والأبيض مبلغ 10 مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب لبرشلونة رسميًا، وسيتم الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

أرقام أوريول روميو

شارك أوريول روميو مع جيرونا في 421 خلال مسيرته، وتمكن من تسجيل 12 هدف وصنع 6 أهداف أخرى، خلال 31.534 دقيقة لعبها خلال مسيرته.

وقدم أوريول روميو لاعب جيرونا موسم جيد مع الفريق خلال منافسات العام الماضي، ويريد برشلونة حسم الصفقة سريعًا قبل تدخل فريق أخر.

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