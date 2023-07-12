منصب جديد للشيشيني في نادي السكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - تولي سامي الشيشيني نجم ومدرب نادي الزمالك السابق منصب جديد في نادي السكة الحديد، وذلك بداية من الموسم المقبل.

أعلن نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين عن تعيين سامي الشيشيني نجم ومدرب نادي الزمالك السابق في منصب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم القادم بدوري المحترفين.

وكان نادي السكة الحديد قد تعاقد مع الثنائي عمرو رضا مهاجم نادي اسوان والشارقة الاماراتي السابق ومحمد أشرف لاعب خط وسط نادي زد اف سي وبلدية المحلة السابق رسميا في إطار دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين.

ووقع الثنائي عمرو رضا ومحمد أشرف السكة الحديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.

وكان السكة الحديد قد أعلن تجدي. الثقة في امير عزمي مجاهد ليستمر في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد النجاح الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي والمنافسة على الصعود للممتاز حتي الدقائق الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته استعدادا للموسم القادم خلال الأسبوع المقبل.