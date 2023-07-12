الأهلي يعتمد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية للسلة واليد والطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

واعتبرت الجلسة ممتدة لاستكمال مناقشة ملف النشاط الرياضي بـ الأهلي، حيث تم في جلسة اليوم اعتماد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الموسم الجديد للسلة واليد والطائرة والجمباز وألعاب الماء، على أن يتم في الجلسة القادمة استكمال هذا الملف واعتماد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية لباقي الألعاب بالنشاط الرياضي.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لـ الأهلي التي تم اعتمادها على النحو التالي:

تشكيل جهازكرة السله رجال موسم 2023-2024

م الاسم الصفة 1 السيد / AGUSTIN JULBE BOSCH المدير الفنى " اسبانى الجنسية " 2 السيد / احمد حسنى ربيع الجارحى مدرب عام 3 السيد / رامى الدياسطى عبدالعزيز مدرب 4 السيد / طارق طه السيد الغنام مدير الفريق 5 السيد / وليد احمد الخراط إداري الفريق 6 الدكتور / محمد جاد راغب طبيب 7 السيد / احمد حسن محمد عيسى اخصائى العلاج الطبيعى 8 السيد / محمد احمد عز الدين اخصائى اعداد بدنى وتأهيل 9 السيد / علاء لطفى محمد مطاوع محلل فنى 10 السيد / محمد ايهاب محمد الشيحى مدرب لياقة بدنية 11 السيد / محمد عيسى عبدالمقصود المدلك

تشكيل جهاز كرة السله سيدات موسم 2023-2024

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك / طارق خيرى حسن ابوزيد المدير الفنى 2 ك / ماجد فوزى عطية المسلمى مدير الفريق 3 ك / كريم محمد عبدالمنعم اسماعيل مدرب عام الفريق الأول 4 ك / علياء محمود محمد جمال مدرب الدرجة الاولى 5 ك / محمد اكرم أحمد الشوربجى محلل تقنى 6 د / مروة الحسينى المتولى على طبيبة 7 مى مأمون خيرى القاضى اخصائية تأهيل نفسى 8 ياسمين محمد الكيلانى اخصائية للعلاج الطبيعى 9 ك / اكرم عادل السيد السبكى مدرب اللياقة البدنيه 10 ك / ايمان جمال احمد المدلكة 11 ك / نجاح ربيع محمد ابراهيم إداري الدرجة الأولى

تشكيل جهاز كرة السله ناشئين وناشئات موسم 2023-2024 برئاسة كل من

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 Daniel Mane Padros خبير اجنبى لقطاع الناشئين و الناشئات 2 محمد حسني الجارحي مدير اداري وتكليفه بمهام مساعد مدير قطاع الناشئات 3 ابراهيم رجب بسيوني الجمال مساعد مدير قطاع الناشئين

تشكيل جهاز كرة الطائرة رجال موسم 2023-2024

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 فرناندو مونزو مدير فنى اجنبى ( اسبانى ) 2 محمد السيد عبد الفتاح عبد الله مدرب عام 3 محمد الحسينى عيسى مدرب 4 عبد اللطيف عثمان عبد اللطيف مدير الفريق 5 احمد محمد اسامة عبد الفضيل ادارى 6 اسامة ابو زينة محلل تقنى 7 يوسف تامر محمود القلعاوى محلل تقنى 8 شريف محمد صلاح مدرب لياقة بدنية 9 ايهاب فخرالدين محمد شريف الديسطى طبيب 10 اسر محمد كمال اخصائى علاج طبيعى 11 اسامة محمد ابراهيم اخصائى تاهيل واصابات ملاعب 12 عبد الله فتحى لبيب مدلك

تشكيل الكرة الطائرة سيدات موسم 2023-2024

م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك / ابراهيم فخر الدين ابراهيم المدير الفنى 2 ك / ايهاب حسن عبدالمنعم مدير الفريق 3 ك / محمود امين احمد الوزير مدرب عام الفريق الأول 4 ك / محمد حسن على مصطفى محلل تقنى 5 د / هدير وحيد كمال الدين طبيبة 6 د / منه الله عادل توفيق اخصائية للعلاج الطبيعى 7 ك / اسماء محمد سيد احمد المدلكة

تشكيل كرة اليد رجال موسم 2023-2024