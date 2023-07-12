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سامي الشيشيني للوفد .. حظوظ القطبين متساوية في القمة 126

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ياسر رشاد - القاهرة - صرح سامي الشيشيني  نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر  والمدرب العام للقلعة البيضاء السابق ، عن  حظوظ الزمالك والأهلي في الفوز بالقمة 126 المرتقبة .

أكد سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لجريدة الخليج 365 ، ان مباراة القمة  سوف تكون صعبه على  كلتا الفريقان  ليس على فريق واحدة فقط".

 أشار :" الأهلي  في قمة تألقة خلال الفترة  الحالية ، توج بالعديد من البطولات خلال الموسم الحالي ، حيث ان الظغوط على القلعة الحمراء أقل من الزمالك ".

أكمل :" الأهلي  تمكن في الفوز في العديد من المباريات خلال الفترة الماضية   وحقق نتائج إيجابية ".

أضاف:"  بالنسبة  إداء  الزمالك  مع أوسوريو مميز،خلال مباريات الدوري وكأس مصر  وحقق نتائج إيجابية ".

أتم حديثه :" اعتقد ان الزمالك والأهلي يمتلكون حظوظ مٌتساوية في الفوز بالقمة 126 ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس  في المباراة المرتقبة  على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة .

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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