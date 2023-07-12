قبل فيتور روكي.. نجوم برازيلية ارتدوا قميص برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن ضم الموهبة البرازيلية الشابة، فيتور روكي، قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

وأتم اتفاقه مع النادي البرازيلي على ضم اللاعب في صفقة انتقال نهائي، على أن ينضم اللاعب لصفوف البلوجرانا في يناير 2024.

مع قدوم فيتور روكي إلى نادي الكتلوني سيكون اللاعب البرازيلي رقم 39 الذي ينضم لهم، وتعد أكثر جنسية أجنبية ارتدوا لاعبيها قميص النادي.

أبرز النجوم البرازيلية في تاريخ برشلونة قبل قدوم فيتور روكي

رونالدينيو

رونالدينيو يعد من أفضل اللاعبين البرازيليين في تاريخ النادي الكتالوني، اللعب الذي نشر سحره على ملعب الكامب نو خلال 5 مواسم أرجع برشلونة إلى الساحة، وأعاد اللعب المهاري إلى الواجهة.

شارك اللعب مع النادي بأول مباراة مع النادي في 2003 ورحل في 2008، وسجل خلال تلك الفترة 94 هدفًا وقادهم لحصد 5 ألقاب.

رونالدينيو

ريفالدو

ريفالدو أحد أساطير النادي الذين حملوا قميص البرسا، شارك اللعب البرازيلي في 5 أعوام مع برشلونة، فمنذ وصوله إلى البلوجرانا عام 1997، قام ريفالدو بكل ما يجعله أسطورة في كامب نو.

شارك في 235 مباراة سجل خلالهم 129 هدف وصنع 41 هدف، وقاد الفريق في واحدة من أصعب فترات مسيرة النادي، وتوج بالدوري الإسباني مرتين مع والكأس مرة وحيدة.

ريفالدو



الظاهرة رونالدو

لم تستمر رحلة رونالدو مع البلوجرانا طويلًا، حيث شارك مع برشلونة في موسم واحد، ولعب 49 مباراة سجل خلالهم 47 أهداف في هذا الموسم.



توج الظاهرة مع برشلونة بلقب الدوري مرة وحيدة والسوبر الإسباني مرة أيضَا.

الظاهرة رونالدو

داني ألفيش

يعد البرازيلي داني ألفيش من أهم أساطير برشلونة، حيث يملك تاريخا كبيرا مع قميص البلوجرانا، والذي فاز معهم بعديد البطولات قبل أن يرحل في عام 2016، ليعود مرة أخرى إلى النادي الكتالوني لمدة 6 أشهر نثر فيها السحر رغم أنه كان بعمر 38 عامًا.

لعب داني ألفيش مع النادي الكتلوني 391 مباراة سجل خلالهم 21 هدف وصنع 100 هدف ، وتوج معهم بـ 23 بطولة.

داني ألفيش

نيمار جونيور، هداف اللاعبين البرازيليين الذين ارتدو قميص برشلونة عبر التاريخ، بـ 105 أهداف، وكان أحد أسباب تفوق النادي الكتالوني على كل المستويات في الفترة من 2013 وحتى 2017.

توج في فترة تواجده في البرسا بلقب دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني لقبين، وكأس إسبانيا ثلاثة ألقاب، والسوبر الإسباني لقب، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة وحيدة.

نيمار

فيليبي كوتينيو

قدم كوتينيو أداء مخيبة للآمال وغير متناسب مع كونه أغلى لاعب في تاريخ برشلونة بذلك التوقيت، رغم تألقه في فترته الأخيرة مع نادي ليفربول.

وسجل 26 هدفًا فقط في 106 مباريات مع برشلونة، ولم يستمر كثيرًا مع الفريق، وخرج في إعارتين إلى بايرن ميونخ وأستون فيلا، قبل أن يشتريه الأخير رسميًا وتنتهي تجربته في البلوجرانا.