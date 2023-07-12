أنس جابر تتأهل لنصف نهائي ويمبلدون للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت التونسية أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 1.

ثأرت أنس جابر من خسارتها أمام ريباكينا في المباراة النهائية لنسخة البطولة الماضية، حين حرمت النجمة التونسية من الفوز بأول ألقابها في بطولات جراند سلام.

ضربت أنس جابر موعدا في المربع الذهبي للمسابقة مع أرينا سابالينكا من بيلاروس، حيث تصعد الفائزة منهما للمباراة النهائية ومواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.