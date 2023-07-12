وزير الرياضة:  القيادة السياسية تدعم الابطال الموهوبين فى مختلف الألعاب.

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء بمركز التنمية الرياضية بالشيراتون المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن بدء انتقاء اللاعبين واللاعبات بالمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي.

شهد حضور المؤتمر كلا من ، اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، والاستاذ معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، والمستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، والأستاذ الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور سيف الله شاهين رئيس اتحاد العاب القوي والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الچودو ، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي لكرة السلة ، والدكتور ايمان حسن ممثلا عن السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كما حضر من جانب وزارة الرياضة الدكتور كمال درويش ، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير ، الاستاذ محمد رائف عضو اللجنة العليا لسلسة نادى النادى ، الدكتور احمد الشيخ رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي ، الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، الدكتور محمد حمدى مدير الادارة العامة للموهبة والبطل الاولمبي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والعديد من مديري مديريات الشباب والرياضة.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر الى شركاء النجاح بالمشروع وزارة التربية والتعليم وأيضا رؤساء الاتحادات، واللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وأيضا لقطاع الرياضة والموهبة بوزارة الشباب والرياضة .

والذين نجحوا جميعا فى تقديم وتسهيل كافة الأمور لانجاح المشروع .

كما تقدم صبحي بالشكر الى كافة وسائل الإعلام سواء المقروءة و المسموعة والتى سلطت الضوء على ما حققه المشروع من نجاح وما قدمه من أبطال .

وأوضح وزير الرياضة ان عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية مؤكدا على تحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، حيث قدم المشروع لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم كما قدم المشروع أبطال على المستوي القاري .

وأوضح وزير الرياضة على حرص الوزارة على تنمية عناصر الولاء والانتماء لمصر من خلال عقد العديد من الدورات التأهيلية لهولاء اللاعبين من خلال أكاديمية ناصر العسكرية .

وأوضح صبحي الى الدعم الكبير والغير مسبوق من القيادة السياسية لهؤلاء الابطال فى مختلف الألعاب.

وركز وزير الرياضة على تقديم الوزارة للعديد من المشروعات لاكتشاف المواهب والتى منها مشروع كابتيانو مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الموهوبيين خلال وجود الوزير

مضيفا ان هذا الانتقاء هو الأكبر فى تاريخ عمليات الانتقاء للمواهب الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار صبحي إلى انه من تم تخصيص ٣٠ مليون جنيه للمشروع مع ايجاد العديد من الموارد للمشروع ، مؤكدًا على أن المشروع سيكون له جانب اجتماعى واقتصادي من خلال تشغيل المشروع للعديد من المديرين الفنيين والاداريين لجميع الالعاب المتواجده بالمشروع

يذكر انه سوف يتم انتقاء هؤلاء المواهب فى عدد ٧ رياضات وهي المصارعة ،الملاكمة ،جودو، تنس طاولة، العاب قوي، رفع اثقال، تايكوندو "

على أن يتواجد عدد "١٣٠ " لجنة انتقاء لهؤلاء المواهب فى جميع محافظات مصر ال ٢٧ على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٥ يوليو الحالى حتى ٣٠ سبتمبر المقبل ومن المتوقع انتقاء عدد" ٢٠٠٠" لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم .

من المنتظر ان يتم دعوة ابناء الشهداء من الجيش والشرطة وكذا دور الايتام للمشاركة فى عمليات الانتقاء تقديرا لدورهم الوطنى وتضحيتهم باعمارهم من أجل مصر .