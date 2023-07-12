مدرب المنصورة يتولي قيادة الكهرباء رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي كهرباء الاسماعيلية برئاسة المهندس سامى ابو وردة التعاقد مع ياسر الكنانى المدير الفني السابق لنادي المنصورة ليتولي منصب المدير الفنى للفريق بعد تقديم الشكر للمدير الفنى السابق الأول لكرة القدم خلفا لأحمد العجوز الذي رحل عن الفريق.

وتم التعاقد مع ياسر الكناني بعد جلسة جمعته مع مسئولي النادي تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور وبنود التعاقد وتشكيل الجهاز الفني.

أكد المهندس سامي ابو ورده أنه سيتم تدعيم النادى بالعناصر المتميزة والكفاءات لما تتطلبه الفترة المقبلة من استعدادات خاصة تصب فى مصلحة النادى وفريق الكرة الأول تزامنا مع استعدادات الفريق للموسم الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤..

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بالشركة بحضور لفيف من القيادات يتقدمهم المحاسب عزت إبراهيم نائب رئيس نادى كهرباء الإسماعيلية والنقابى على خلاف عضو مجلس إدارة النادى ، والاستاذ شريف عابدين مدير عام العلاقات العامة بالشركة ، والمحاسب أيمن رمضان رئيس اللجنة المعنية بالنادى وسعد مجدى أمين الصندوق ويحى المليجى المستشار القانونى للنادى وعضو اللجنة ، أكد رئيس النادى والحضور على ثقتهم ودعمهم للمدير الفنى الجديد للفريق الأول فى تولى مهام عمله الجديد مطالبينه بتحقيق نتائج إيجابية ومتميزة مع توفير كافة أنواع الدعم والمساندة له وجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة..