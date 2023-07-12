اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام لإدارة لقاء القمة المصري بين الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، و الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري.

حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك:

ويضم طاقم الحكام كلًا من: محمود البنا حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعدين ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور "حكام فار " وأحمد حسام "حكام فار مساعد ".

ونجح الأهلي في التتويج بلقب المسابقة لهذا الموسم خلال الجولة الماضية، بعدما تعرض بيراميدز "وصيف المسابقة" للخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/1.

ويتمنى مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، الخروج فائزًا أمام الزمالك خلال مباراة القمة.

على الجانب الآخر، يواصل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، الاستعداد القوي لمواجهة المارد الأحمر.

ويرغب المدرب الكولومبي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصًا وأن الفريق يعيش حالة من الصحوة على صعيد النتائج الأخيرة ببطولة الدوري.

حيث حقق الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة.

كما استطاع الخروج منتصرًا بنتيجة كبيرة 6/1 أمام المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من كأس مصر.



موعد مباراة الأهلي والزمالك:

تبدأ مباراة الأهلي أمام الزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الغد الخميس، كما يُذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورت".

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 75 في صدارة ترتيب الدوري، ليحقق اللقب، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بـ 59 نقطة.

الأهلي:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، ضمن الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بالقوة الضاربة أمام القلعة البيضاء، خصوصًا وأن مدرب المارد الأحمر يرغب في تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: كهربا.