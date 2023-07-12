شكرا لقرائتكم خبر عن قمة وحيدة أدارها محمود البنا قبل مواجهة الأهلى والزمالك غدا.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا سيدير القمة 126 ويُعاونه محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، والثنائي أحمد الغندور وأحمد حسام للفيديو، وهذه هي القمة الثانية التي يديرها البنا طوال مشواره في التحكيم.

وسبق للحكم الدولي، محمود البنا إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 2020/2021 بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز وانتهت بفوز الفارس الأحمر بهدفين لهدف، حينها سجل محمد شريف هدفي الأهلي ومحمود شيكابالا للزمالك، وقد احتسب ركلة جزاء لصالح الأبيض، نفذها محمود علاء، إلا أن علي لطفي، حارس الأهلي تصدى لها.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة فى مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.