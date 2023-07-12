شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز غيابات الزمالك أمام الأهلى فى القمة 126 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو المدير الفنى لمواجهة الأهلى غدا فى القمة 126 والتى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء الخميس باستاد القاهرة.

ويغيب عن مباراة الزمالك أمام الأهلى عدد من اللاعبين أبرزهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى، بالاضافة الى محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة.

كما يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بعد توقيعهما لفريق اخر ، بينما يغيب مصطفى شلبى للإصابة بعد تعرضه للكسر فى مباراة المحلة .

ويفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق الأبيض أمام الأهلى فى المباراة غدا.