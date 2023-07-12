شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تودع درع الدورى: رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، درع الدوري بنشر مجموعة من الصور، وعلقت عليها: "رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم".

وعلقت الرابطة فى بيانها: «لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، وللمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري، قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية».

قررت رابطة الأندية بشكل رسمى تسليم درع الدورى لفريق الأهلى، في مباراته مع حرس الحدود والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وهو ما سبق ونشره الخليج 365.

وأكدت الرابطة أن تسليم درع الدورى فى مواجهة حرس الحدود جاء بالتنسيق مع النادى الأهلى، الذى حدد الموعد وفقًا لرؤية الجهاز الفنى تحت قيادة مارسيل كولر.

وكشفت الرابطة في الساعات الأخيرة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.