شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفاوض الأهلي مع موسى ماريجا لضمه من الهلال السعودي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم الفرنسي موسى ماريجا بالرحيل عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المفاوضات القوية التي يقودها النادي السعودي مع عدد من اللاعبين العالميين، بعدما نجح في ضم كل من البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ودخل موسى ماريجا اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه في الصيف الحالي، وتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، واستفسر من نادي الهلال عن إمكانية الحصول على الدبابة الفرنسية بعدما قرر النادي السعودي عرضه للبيع أو منحه الاستغناء الخاص به نظير فسخ عقده بالتراضي.

واصطدم مسئولو النادي الأهلي بقيمة عقد موسى ماريجا الذي يتقاضى 7 ملايين دولار سنويا، وهو المبلغ الذي يصعب على خزينة الأهلي تحمله، لذا انسحب من المفاوضات على ضم دبابة الهلال السعودي.

وحاول الأهلي ضم ماريجا على اعتبار أنه سيرحل عن الهلال بالمجان، على أن يتحمل مسئولو القلعة الحمراء راتب اللاعب فقط، ولكن ارتفاع راتب اللاعب دفع الأهلي للانسحاب من التفاوض على ضم اللاعب.