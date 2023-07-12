شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم عصام صبحى ومحمد بيومى 100 ألف جنيه بعد مشادة لقاء الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلى، وحمزة الجمل المدير الفني، كل من عصام صبحى ومحمد بيومي 100 ألف جنيه لكل منهما لما بدر منهما في مواجهة الدراويش أمام الداخلية.

واشتبك عصام صبحى مع زميله محمد بيومي خلال مباراة فريقهما مع الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وصرفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، مكافأة الفوز على فريق الداخلية للاعبين، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

وفاز الإسماعيلى على الداخلية 1-0 ليضمن البقاء في بطولة الدورى بشكل رسمى، ليخرج الدراويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب على كل جماهير الإسماعيلى لما به من العديد من الأزمات والمشاكل.