تعرف على السجل التاريخى لأبطال الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

السجل التاريخى لابطال الدوري المصري

المركز الأول: الأهلى 43 لقبا

المركز الثانى: الزمالك 14 لقبًا.

المركز الثالث: الإسماعيلي 3 ألقاب.

المركز الرابع: الترسانة بلقب وحيد.

المركز الخامس: غزل المحلة بلقب وحيد.

المركز السادس: الأولمبي بلقب وحيد.

المركز السابع: المقاولون العرب بلقب وحيد.

وكان الأهلي قد فاز بالسوبر المصري بداية الموسم الحالي على حساب الزمالك 2-صفر، عن موسم 2020 - 2021 الماضي، وكأس مصر على حساب بيراميدز نسخة موسم 2021-2022، وفاز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز أيضا نسخة 2021 –2022، إضافة إلى فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي نسخة 2022 - 2023.

وكانت آخر مرة فاز فيها الأهلي بالدوري موسم 2019-2020، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي بدأ الموسم مع الفريق قبل أن يرحل عن الفريق قبل نهاية الموسم لتوقف النشاط الرياضي عالميا لتفشي فيروس كورونا حينها، وحسم الأهلي اللقب بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وخسر بعدها الأهلي الدوري موسم 2020-2021 مع موسيماني، ثم خسر الموسم الماضي 2021-2022 مع موسيماني في النصف الأول من الدوري، والبرتغالي ريكاردو سواريش في الجزء المتبقي من الموسم، وتولى أيضا سامي قمصان المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت لعدة مباريات.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها تتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.