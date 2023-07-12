شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة فى الطلائع لمناقشة موقف 17 لاعبا معارين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأربعاء اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش جلسة حاسمة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق لمناقشة ملف اللاعبين المعارين بالفريق والذى وصل عددهم لـ 17 لاعبا وكذلك فتح ملف الصفقات الجديدة المنتظر ضمها استعداداً للموسم الجديد بعدما حسم الفريق مصيره فى دورى الاضواء والشهرة.

ويولى الطلائع اهتماماً خاصاً بملف التعاقدات الجديدة لتكوين فريق مميز يعيد رونق الطلائع بالدورى الممتاز.

وتأكد بقاء طلائع الجيش بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة فى الأسبوع الثالث والثلاثين.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى فى كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدورى سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصري.

ويعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة أسوان التى فاز بها بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري.

كما يعكف بسيونى على دراسة مباريات بيراميدز بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة بيراميدز.

وكان خالد سطوحى قد غاب عن مباراة الطلائع مع أسوان بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل السلبى.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود نجميه محمد شحاته ومحمد سمير لاعبا الفريق فى مباراة بيراميدز.

وغاب الثنائى عن مباريات الطلائع فى الفترة الأخيرة بسبب تواجدهم مع المنتخب الاوليمبى الذى تأهل لأولمبياد باريس 2024 ولكنه خسر اللقب الافريقى فى المباراة النهائية لصالح المغرب.