شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يناقش خريطة الصفقات الجديدة بعد ضمان البقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي البنك الاهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، البدأ في الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الفريق مع الجهاز الفني بقيادة القبرصي بابا فاسيليو عقب ضمان بقاء الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق البنك في منافسة شرسة للبقاء في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة والإسماعيلي و طلائع الجيش وغزل المحلة و الداخلية، إلا أنه تمكن من نزع نقطة ثمينة من غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما باستاد غزل المحلة ليصل إلى النقطة ٣٦ ويضمن البقاء فى الدوري.

فريق البنك الأهلي، يتبقى له مباراة في بطولة الدوري بمواجهة فيوتشر في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.

ومن جانبه ، أبلغ بابا فاسيلو ، إدارة النادي بإعداد تقارير شامل خلال الأسبوع الجاري بتحديد اللاعبين الراحلين والصفقات التي يحتاجها الفريق للموسم المقبل.