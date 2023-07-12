شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوصايا الأمنية العشر قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 24 ساعة فقط ، تفصلنا عن القمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقامة غدا الثامنة والنصف مساءً بإستاد القاهرة، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة الهامة.

ومع حالة الترقب الجماهيري، وضع خبراء الأمن عددًا من الوصايا للجماهير، للخروج بالمباراة في مشهد حضاري، أبرزها:

1. منع دخول الشماريخ نهائياً لداخل الاستاد.

2. منع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة.

3. منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد.

4. الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين.

5. الالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد.

6. منع دخول الاستاد بعد بدء المباراة.

7. يحذر التعرض للاعبي الفريقين بأى وسيلة من الوسائل.

8. الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر.

9. إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة.

10. الخروج بمظهر حضارى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة والنصف مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقبًا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.