شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركى والزمالك قبل محطته القادمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالي والزمالك السابق، على الساحة الرياضية في هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأشعل إمام عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، فى الوقت الذى يرغب فيه الزمالك فى استعادة نجمه السابق، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى.

وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركى والزمالك قبل محطته المقبلة..مع ميتلاند الدنماركى

لعب: 8 مباريات

سجل: هدفين

صنع: 0

عدد الدقائق: 393 دقيقة

إمام عاشور مع الزمالك

لعب: 102 مباراة

سجل: 15 هدفا

صنع: 11 هدفا

الإنذارات: 18 إنذارا

الطرد: مرة واحدة

عدد الدقائق: 7496 دقيقة