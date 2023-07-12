شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ومسامير لـ إسلام عيسى لاعب بيراميدز بعد كسر الشظية ومزق أربطة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إسلام عيسى لاعب وسط نادي بيراميدز عملية جراحية اليوم بأحد المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن عيسى خضع لجراحة، حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل، تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا في الدوري.

أوضح المنيري أنه تم تثبيت الكسر بمسامير في القدم خلال الجراحة، موضحا أن اللاعب من المنتظر أن يبدأ بعد أسبوعين برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للملاعب مجددا.