عن الممر الشرفي وانسحاب الزمالك أمام الأهلي.. مرتضى منصور يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، مشاركة فريق الكرة بالنادي في مباراة القمة أمام الأهلي بشكل طبيعي، ولا يوجد مشكلة في إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وقال مرتضى، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن أي حديث عن انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي في قمة القاهرة غير صحيح، وهو محاولة للنيل من تركيز لاعبي الزمالك، خاصة أن الأمور محسومة في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف رئيس الزمالك المعزول: "لا توجد أزمة مع طاقم التحكيم لمباراة الأهلي والزمالك سواء أكان التحكيم مصريا أو أجنبيا، وأن فريق الزمالك كبير وقدم أداء مميزا مع أوسيريو في المباريات الماضية."

وكان مرتضى منصور قد أكد في وقت سابق عدم إقامة ممر شرفي للنادي الأهلي في مباراة القمة يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، بعدما غاب اللقب عن خزائنه لمدة موسمين، حصدهما الغريم التقليدي نادي الزمالك.