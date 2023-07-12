تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام علي ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري للموسم الحالي.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد الشيمي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمر فايد

خط الوسط: أحمد عاطف «قطة»، أحمد فوزي، جون أوكلي

الهجوم: جوزيف أوشايا، فادي فريد، عمر سافيولا.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون

بينما يبدأ الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بتشكيل لمواجهة المقاولون العرب، كالتالي:

حراسة المرمي: صبحي سليمان

الدفاع: محمد فارس ومحمد صالح ومصطفي ابراهيم وأحمد بهاء

خط الوسط: فهد ومورو سالفيو وعبدالغني محمد وناصر ناصر

الهجوم: ومحمد محمود وإسلام عبد النعيم ومابولولو.

ويفتقد الاتحاد السكندري، لخدمات كل من محمود علاء وعمار حمدي للإصابة، وهشام صلاح وأحمد عادل ميسي، لأسباب فنية.