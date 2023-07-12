شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الخميس الموافق 13 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، و9.30 مساءً بتوقيت الإمارات.