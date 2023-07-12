وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة للاطمئنان على جاهزيتة لقمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى اطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى .

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ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة

ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار " شجع منتخب مصر و لا للتعصب ".

كما اطمئن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس.

وأكد صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة ، وخروجها بالصورة التى تعكس المستوي الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا أن مباراة الاهلى والزمالك تظل مباراة قمة عربية وافريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.

يذكر أن المباراة بين الاهلى والزمالك من المقرر إقامتها غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة الزمالك لمبارة القمة أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك

حكم مباراة القمة

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام لإدارة لقاء القمة المصري بين الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، و الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري.

حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك:

ويضم طاقم الحكام كلًا من: محمود البنا حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعدين ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور "حكام فار " وأحمد حسام "حكام فار مساعد ".