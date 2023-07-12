سامي الشيشيني يكشف للوفد نقاط ضعف الأهلي قبل القمة126

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، عن نقاط ضعف للنادي الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة في بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز.

أكد سامي الشيشيني خلال تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 ، ان الأهلي ليس لدية نقاط ضعف خلال الفترة الراهنه .

أضاف :" ان القلعة الحمراء تمكنت في الفوز في أخر 12 مباراة والأهداف ، ودخلت شباك الأهلي أهداف قليلة ".

أكمل :" الأهلي لدية حارس كبير ، وخط دفاع قوي بجانب خط الهجوم، ولكن أعتقد لدية مشكلة في مركز خط الوسط بغياب عمر السولية و رحيل حمدي فتحي التي أعتبارها القوة الضاربة للقلعة الحمراء التي ممكن يستغلها أوسوريو في اللقاء المرتقب

أتم تصريحاته :" أعتقد ان الأهلي لدية مشكلة في مركز خط الوسط بغياب عمر السولية و رحيل حمدي فتحي التي أعتبارها القوة الضاربة للقلعة الحمراء التي ممكن يستغلها أوسوريو في اللقاء المرتقب ".

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

من المقرر ان تنطلق المباراة الأهلي و الزمالك مساء غد الخميس في تمام الساعة 8.30 بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .