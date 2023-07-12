ثنائي منتخب الخماسي الحديث: التتويج بذهبية بطولة العالم لم يكن صدفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث محمد حاتم وأسامة مدحت المتوجان بذهبية منافسات تتابع الفرق ببطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا أن حصد الذهبية لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة تعب وعمل شاق خلال العام الماضي.

وأضاف الثنائي أنهما استهلا منافسات البطولة بوضع ثقتهما في الله من أجل تكليل مجهود كل فريق العمل بميدالية تاريخية في البطولة التي تقام بالنظام الجديد لأول مرة بعد إضافة منافسات الموانع بصورة رسمية بدلًا من الفروسية.

وقال محمد حاتم أن مسابقة الموانع كانت تجربة جديدة ممتعة رغم صعوبتها الا أنهما كانا قادران على اجتيازها بشكل مميز بعد تدريبهما عليها لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف حاتم أن التتويج بذهبية التتابع زاد المنتخب إصرار على تحقيق ميداليات بمنافسات الفردي متمنيا أن يحصد لاعبو مصر العديد من الميداليات بالبطولة.

ومن جانبه قال أسامة مدحت أن التتويج بالذهبية دليل كبير على مكانة الخماسي المصري في العالم موضحا ثقته في السيطرة المصرية على ميداليات بطولة العالم خاصة وأن البطولة تقام بالنظام الجديد بعد استبعاد الفروسية.

ثنائي الخماسي الحديث: الموانع اكثر عدلاً من الفروسية

وأشار حاتم إلى أنه رغم صعوبة منافسات الموانع إلا أنها تعد أفضل من الفروسية حيث يكون اجتيازها من خلال المجهود الفردي على عكس الفروسية التي تعتمد على قرعة الأحصنة ويلعب فيها الحظ دورا كبيرا.

ووجه الثنائي الشكر لمدربي المنتخب على مجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية والذي كان السبب الرئيسي بعد توفيق الله في حصد الميدالية الذهبية.

وكان ثنائي مصر حصدا ذهبية منافسات تتابع الفرق رجال برصيد 1614 نقطة بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604 وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.