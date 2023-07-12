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سامي الشيشيني شيكابالا وزيزو أبرز أسلحة الزمالك أمام الأهلي في القمة 126

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سامي الشيشيني  نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، على أوراق القلعة البيضاء  الرابحة أمام الأهلي  في المباراة المرتقبة مساء غد الخميس  على ستاد القاهرة الدولي .

 

أكد سامي الشيشيني  في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 ، ان الأوراق الرابحة لنادي الزمالك  أمام الأهلي هي اللعب الجماعي وليس بشكل فردي ".

أضاف:" هناك العديد من الأوراق الرابحة مثل  أحمد سيد زيزو الذي قدم مستوي مميز   خلال المباريات السابقة ".

أكمل :" شيكابالا  لو بدأ أساسي في مباراة القمة   لدية ثقة بالمباريات الكبيرية  و ناصر منسي والجزيري سوف يصنعون الفارق مع القلعة البيضاء ".

أتم تصريحاتة :" اداء الزمالك مع أوسوريو رائع مميز ،و لاعبي الزمالك فهمت طريقة لعب المدرب ،و لاعبو القلعة  البيضاء مع أوسوريو تلعب بتنوع فني   في طريقة اللعب  و اجاد أوسوريو  توظيف  لاعبي الفريق في مراكز جديدة .

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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