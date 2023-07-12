رسميًا.. سافيتش إلى الهلال السعودي في صفقة تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء تعاقده مع النجم الصربي سيرجي سافيتش، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي في صفقة من العيار الثقيل، ضمن خطة دعم صفوف الفريق الأزرق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووقع نجم الوسط الصربي على عقد لمدة 3 سنوات مع نادي الهلال، على أن يتقاضي في الموسم الواحد 63 مليون ريال، بما يعادل 189 مليون ريال في مدة عقده كاملا.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن صفقة سافيتش كلفت خزينة نادي الهلال تقريبًا 162 مليون ريال، وهي قيمة شراء عقده من نادي لاتسيو، بعد مفاضات طويلة مع النادي الإيطالي نجح خلالها مسؤولو القلعة الزرقاء في إقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب مقابل هذا المبلغ.

يذكر أن سافيتش صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم إلى صفوف لاتسيو في عام 2015 قادما من جينك البلجيكي مقابل 12 مليون يورو، ونجح الدولي الصربي في خطف الأنظار وكان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية.

ودخل الهلال في صراع شرس مع عدد من الأندية خلال الأيام الماضية لحسم الصفقة أبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان.

ماذا قدم سافيتش الموسم الماضي

وشارك اللاعب الدولي الصربي الموسم الماضي في 47 مباراة مع لاتسيو بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 آخرين، ويعد سافيتش واحدًا من أفضل لاعبي العالم في مركزه بالوقت الحالي.