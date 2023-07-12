شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من استخدام "السوشيال ميديا" قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى الفريق الأبيض من استخدام منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" قبل مواجهة الأهلى المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالتركيز على مواجهة الأهلى فى القمة غداً وعدم التطرق لأى شىء من شأنه تشتيت فكرهم، مؤكداً لهم أن مواجهة الأحمر تعتبر بطولة خاصة بالنسبة له، ويهمه فيها حصد الثلاث نقاط رغم ضياع لقب الدورى.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.